Warhammer Vermintide II veut son 4K natif sur One X

Interrogé par GamingBolt, le producteur Robert Bäckström de Fatshark a fait un petit point configuration sur les améliorations apportées aux versions Xbox One X et PlayStation 4 Pro du futur, prévu pour ce début d'année sur PC et « plus tard » sur les deux précitées : en tout cas après avril puisque ce sera le mois de la bêta sur consoles.Donc même si tout n'est pas encore pleinement définitif, l'homme estime que la version Xbox One X proposera du 4K natif, contre du 1440p sur PS4 Pro. Dans les deux cas, les possesseurs de ces machines devraient apparemment bénéficier d'un frame-rate plus élevé et surtout « plus stable », ce qui est une drôle de manière de présenter les choses puisqu'on doit du coup comprendre que ça va jouer au yo-yo sur les anciens modèles.