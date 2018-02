Metro Exodus : quelques images de plus Metro Exodus : quelques images de plus

Game Informer nous envoie au visage six visuels supplémentaires pour Metro Exodus, le chapitre final qui on l'a compris délaissera les sous-terrains pour de vastes extérieurs en « semi » open-world puisque l'on parle de quatre grandes zones à visiter au fil de l'histoire, avec ce qu'il faut d'annexes à compléter avant chaque point de non-retour.



Sortie prévue quelque part en 2018, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.