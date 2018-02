PUBG passe les 30 millions sur PC PUBG passe les 30 millions sur PC

On débute la matinée avec un petit point chiffre sur Playerunknown's Battlegrounds qui, selon Steamspy, a fini par passer le cap des 30 millions de ventes sur la plate-forme de Valve, avec toujours des pics à plus de 2 millions de joueurs en simultané chaque jour.



En résumé, le titre a atteint :



- 10 millions en 5 mois et demi

- 20 millions en 7 mois

- 30 millions en 10 mois



A cela se rajoute quelques 4 millions de joueurs sur Xbox One (du moins pour ce qu'on en savait il y a deux semaines), et une année 2018 qui s'annonce chargé en suivi, mais également du coté de la concurrence.