Kingdom Hearts III : nouvelles images

Après le trailer du week-end dernier, voici maintenant un plein de visuels inédits pour, montrant trois des mondes connus (on sait qu'il y en aura « au moins » neuf), à savoir Monstres & co, Raiponce et Toy Story, ainsi qu'un aperçu de Riku et du roi Mickey.On en profite pour rappeler que la date de sortie définitive sera lâchée lors du prochain E3, ce qui devrait logiquement mener à un lancement pour cette fin d'année sur PlayStation 4 et Xbox One.