Dragon Ball Xenoverse 2 : les ventes Switch au Japon dépassent la version PS4

Selon les retours des rapports japonais, la version Switch de Dragon Ball Xenoverse 2 aurait dépassé de peu celle sur PlayStation 4, soit environ 110.000 pour la première, et 108.000 pour la seconde. On parle tout de même de versions physiques car difficile d'établir la part du dématérialisé pour l'une comme pour l'autre, même si l'on peut légitimement considérer qu'elle est d'une certaine importance sur Switch : durant la période de lancement, beaucoup n'ont pas eu le choix de se rabattre sur l'eShop à cause d'un faible stock mis en place par Bandai Namco qui au départ n'y croyait pas beaucoup.



Cette version « hybride » devrait même finir par rattraper les quelques 120.000 de Xeno 1 sur PS3, le record actuellement pour la licence sur une console unique.