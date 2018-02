Fortnite BR : Epic veut le 60FPS sur consoles

Toujours en grande forme et bien aidé par son statut de F2P (plus de 3 millions de joueurs en simultanée la semaine dernière, la version Battle Royale decompte s'offrir une grande année 2018 coté suivi avec tout un tas de promesses référencéesEn dehors des besoins d'optimisations sur plusieurs plans (dont la jouabilité et le sound-design), les développeurs comptent ajouter plusieurs modes temporaires dont une V2 du 50v50 et l'ajout de parties personnalisées. On remarquera également l'arrivée future du 60FPS sur consoles (que ce soit les standards ou version Pro & X), avec l'envie de ne pas trop y perdre sur le visuel.