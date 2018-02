Charts UK : Shadow of the Colossus démarre mieux sur PS4 que sur PS2 Charts UK : Shadow of the Colossus démarre mieux sur PS4 que sur PS2

L'institut Chart-Track nous livre son rapport sur les ventes UK de la semaine dernière, où l'on constatera que Shadow of the Colossus se place non seulement à la première place, mais ce remake graphique se permet de faire un démarrage 73 % plus important que l'original sur PS2 (et sans même compter le dématérialisé).



Constatons que les périodes de promos ont également du bon avec les retours de jeux Bethesda (The Evil Within 2 10ème, Fallout 4 14ème, Prey 23ème et Wolfenstein II 27ème).



Le flop de la semaine est en revanche attribué à la version Switch de Dragon Quest Builders (31ème), soit une place qui ne surprend que trop peu : en ventes combinées, les versions PS4 & Vita ont démarré fin 2016 à la 13ème place.



1. Shadow of the Colossus (N)

2. EA Sports UFC 3 (=)

3. Monster Hunter World (-2)

4. FIFA 18 (=)

5. GTA V (=)

6. Call of Duty WWII (-3)

7. Mario Kart 8 Deluxe (=)

8. Super Mario Odyssey (=)

9. Assassin's Creed Origins (+6)

10. The Evil Within 2 (R)



11. Crash Bandicoot Trilogy (+7)

12. Zelda : Breath of the Wild (-2)

13. Overwatch – édition GOTY (R)

14. Fallout 4 (+7)

15. Forza Horizon 3 (+1)

16. Playerunknown's Battlegrounds (-5)

17. Rocket League (-4)

18. WWE 2K18 (+1)

19. Dragon Ball FighterZ (-13)

20. Rainbow Six Siege (=)