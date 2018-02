Star Wars Battlefront II : infos sur le suivi Star Wars Battlefront II : infos sur le suivi

L'équipe de DICE s'est lancé dans une session de questions/réponses auprès des fans, concernant le suivi de Star Wars Battlefront II qui compte bien aller jusqu'aux bouts de ses intentions, même si le succès initial fut moindre que pour le premier épisode.



Voici ce qui en sort :



- Le suivi est déjà prédéterminé et les Saisons se baseront sur l'actualité de la licence (on image que le film Solo fera donc partie du lot).

- Toutes les Saisons n'auront pas un contenu identique. Dans certains cas, ce sera parfois de nouveaux héros et planètes, dans d'autres, ce sera principalement de la révision et ajouts de modes de jeu.

- Dans le prochain patch, tous les niveaux seront cette fois jouables en mode Arcade. A partir de là, pour chaque MAJ, toutes les nouvelles planètes seront prévues pour être jouées dans tous les modes.

- L'équipe de suivi est plus grande que celle de Battlefront 1.

- Il y aura du contenu sur la saga Clone Wars.

- Ajout futur d'un nouveau système de personnalisation des persos.

- Nouveaux modes PVE à plus grande échelle que l'Arcade.

- Nouveau mode multi plus ouvert, à l'instar du mode Conquête de Battlefield 1, sans être une copie de ce dernier.

- L'équipe compte rajouter certaines cartes issues de Battlefront 1.

- Plusieurs mises à jour pour l'interface utilisateur.

- Ajouts d'options pour les joueurs PC (notamment le FoV).

- De nouvelles cartes de combats aériens sont sur le chemin, et pas toutes dans l'espace.

- Les parties privées reviendront prochainement.

- Un mode spectateur est à l'étude, mais pas jugé prioritaire pour le moment, de même qu'une fonction online pour le coop de l'Arcade.

- Pas de nouveau contenu pour le mode Histoire (pour le moment).

- Comme annoncé, le nouveau système de progression (et le retour des micro-transactions) sera détaillé courant mars.