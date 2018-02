The Snack World : la version Switch datée au Japon The Snack World : la version Switch datée au Japon

Level-5 précise ses plans pour la version Switch de The Snack World : Trejarers avec quelques premiers visuels pour montrer l'évidente rehausse de résolution, sachant que l'on aura également droit à des améliorations dans les contrôles et le système de combat, en plus des deux DLC sortis entre temps.



Le jeu sortira le 12 avril au Japon, et on ignore encore s'il arrivera un jour chez nous (la version 3DS n'est jamais sortie du Japon).