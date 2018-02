One Piece : World Seeker se montre un peu plus One Piece : World Seeker se montre un peu plus

Il était temps. Après avoir basé les premiers mois de sa communication sur des prairies et un château, One Piece : World Seeker se livre un peu plus avec de nouveaux décors dont une grande ville, une mine, un port, une mine de cristaux ou encore la promesse d'une prison sous-marine à la Impel Down.



Cet arc inédit, apparemment scénarisé par Oda, nous emmènera donc sur une nouvelle île sous la contrôle du gouvernement mondial, sans qu'on connaisse encore leurs intentions.



Le titre sortira courant 2018 sur PC, PS4 & One.