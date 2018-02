ARK Park (VR) trouve sa date de sortie

Annoncé il y a un peu plus d'un an,(le spin-off VR du fameux jeu de survie) arrivera donc le 22 mars prochain sur PC via Oculus Rift et HTC Vive, mais également sur PS4 avec le PS VR.Si le but premier du jeu est l'exploration dans une sorte de parc d'attraction, seul ou en coopération (avec découverte de cubes représentant les diverses espèces), l'action sera bien présente pour se défendre des dinosaures en fuite (ou plutôt qui attaquent tout le monde) où l'on gardera d'ailleurs des mécaniques de craft.Petit détail qui risque de freiner quelques intéressés : à la sortie, il n'y aura pas de sous-titres FR, mais uniquement de l'anglais, du chinois, du japonais et du coréen.