MyNintendo : le taux de change pour l'eShop Switch

Il aura fallu attendre un an mais c'est bon, les fameux points Or du club MyNintendo vont enfin pouvoir être utilisables sur l'eShop Switch. Nintendo signale en effet que l'option sera disponible dès le début du mois de mars, avec donc possibilité d'échanger ses piécettes à raison d'un petit centime par pièce d'or.



Plus concrètement, si vous achetez un jeu dématérialisé plein pot (donc on va dire 60€), vous obtiendrez l'équivalent de 3€ (300 pièces) à dépenser ensuite en prenant bien en compte que les points Or ne sont valables qu'un an à compter de la date d'achat. N'oublions pas qu'il est possible de gagner également des pièces avec l'enregistrement de jeux boîtes, mais de manière moindre (pour un jeu à 60€, ce sera seulement 60 piécettes).



Bref, c'est peu, mais ça reste toujours ça de pris.