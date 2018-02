Mario Kart Tour sera bien un F2P Mario Kart Tour sera bien un F2P

Sans grande surprise mais une officialisation ne fait jamais de mal : le futur Mario Kart Tour (l'adaptation mobile signée DeNA) sera bien un free-to-play, ou plutôt un free-to-start comme aime si bien le dire Nintendo même si cela revient au même : Miitomo, Fire Emblem et Animal Crossing sont officiellement qualifiés comme tel, tandis que Super Mario Run est décrit payant avec quelques niveaux gratuits.



On rappelle que le titre sortira durant l'année fiscale 2019, donc entre avril 2018 et mars 2019, sans plus de précisions pour le moment.