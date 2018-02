Vampyr : enfin la date de sortie

Le quatrième carnet de développeur surne vient pas seulement apporter de nouvelles informations sur ce nouveau bébé de Dontnod : les développeurs en profitent pour annoncer la date de sortie, et ce sera donc le 5 juin prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Édité par Focus Home, ce RPG nous mettra dans la peau d'un ex-médecin devenu vampire, devant s'adapter à sa nouvelle vie avec le besoin de faire constamment des choix : ici, chaque PNJ a sa propre personnalité et son histoire, et en tuer pour se nourrir (et gagner plein d'xp) peut avoir de très lourdes conséquences.