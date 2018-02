Swery65 va retenter sa chance sur Kickstarter Swery65 va retenter sa chance sur Kickstarter

L'échec de la campagne Fig pour The Good Life n'a pas freiné les envies de Swery65 (Deadly Premonition, D4) qui compte remettre son projet sur la table via Kickstarter le 26 mars, avec des objectifs réajustées, une meilleure description du chantier et directement une première vidéo de gameplay pour que chacun sache à quoi s'attendre.



On rappelle qu'il s'agira d'une sorte de RPG où l'on incarnera une photographe endettée, de passage dans une bourgade anglaise tranquille en apparence à deux « détails » près : un meurtre vient d'être commis, et les habitants ont le don de se transformer en chat la nuit venue. Du Swery donc.