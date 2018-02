Fire Emblem Warriors : le deuxième DLC Fire Emblem Warriors : le deuxième DLC

Le 15 février sortira le second DLC de Fire Emblem Warriors qui s'attardera en détails sur l'épisode Shadow Dragon avec au programme les choses suivantes, moyennant 8,99€ de votre poche :



- Trois persos : Navarre, Minerva et Linde

- Trois nouvelles cartes pour le mode Historique

- 4 costumes (Lyn, Caeda, Marth et Tiki)

- Quelques compétences et bonus de prière

- Une arme exclusive pour Caeda

- Leval Max rehaussé à 130



En voici quelques visuels via scans.