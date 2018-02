Metro Exodus : nouvelles informations Metro Exodus : nouvelles informations

Le futur Metro Exodus faisant la couverture de Game Informer, c'est en toute logique que de nouvelles informations déboulent pour en savoir davantage sur ce troisième (et peut-être dernier) épisode de la franchise qui arrivera en 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



En attendant une nouvelle vidéo de présentation, dix points sont donc pour le moment à retenir, que l'on vous décrit ci-dessous :



1. Metro sans métro

Contrairement à Metro 2033 et sa suite Last Light, il n'y aura plus de phases dans les sous-terrains façon métro abandonné (hormis la rapide intro). Le ton du jeu était « l'exode », et donc la traversée de la Russie en quête d'espoir, les développeurs mettront en avant les aspects extérieurs, avec l'arrivée de nouvelles factions.



2. Pas un open-world

Les développeurs insistent : ce ne sera pas un monde ouvert, mais plutôt plusieurs niveaux (beaucoup) plus grands que d'habitude, chacun recelant de quêtes secondaires. Attention d'ailleurs, si vous quittez une zone pour avancer dans le scénario, il ne sera plus possible de revenir en arrière.



3. Nouveau système d'économie

Dans les deux précédents, les balles n'avaient pas que de la valeur pour l'action puisqu'on pouvait également les vendre. Cette fois, vous serez beaucoup moins rationnés en munitions mais à la place, il faudra trouver des déchets et autres matériaux pour fabriquer des outils et autres objets de valeurs (le craft se fera via des établis).



4. Nouveau système d'approche

Avant, nous avions le choix entre l'affrontement et la furtivité pour contourner les ennemis. Dans Exodus, on ajoute les armes non létales pour pouvoir nettoyer une zone d'une manière un poil plus pacifique, ce qui n'est pas aussi simple à mettre en place que de déchaîner les enfers, mais pourra ainsi vous éviter des combats inutiles par la suite (les membres d'une faction se souviendront que vous n'êtes pas une si grande menace).



5. Le Hub en mouvement

Montré dans la première présentation à l'E3 2017, le fameux train (nommé Aurora) sera bien votre nouvelle base, qui évoluera au fil de l'aventure avec de nouveaux PNJ, davantage de wagons, etc.



6. Beaucoup de marche mais pas que

Ce troisième épisode proposera des véhicules, mais le studio ne veut rien dire pour le moment, si ce n'est conformer qu'on pourra par exemple utiliser un petit bateau de fortune pour traverser un lac.



7. Un an d'exode

2033 et Last Light se déroulait scénaristiquement sur une poignée de jours. L'histoire d'Exodus se déroulera sur une année, avec une zone par saison (donc quatre zone s'il n'y a pas entourloupe).



8. Evolution en puissance

Le système d'amélioration des armes a bien changé : terminé les achats d'amélioration ou le ramassage d'armes qui ne pouvaient être modifiées. Cette fois, si vous trouvez une arme pourrie, mais qui est équipé d'un accessoire bien utile, vous pouvez l'enlever pour le mettre sur votre favorite. Une souplesse accrue mais un ajout de fonctionnalité en contrepartie : cette fois, les armes peuvent s'abîmer et se salir (donc perte de dégâts et de précisions), demandant donc de passer de temps en temps à un atelier pour la remettre à neuf.



9. Les annexes

En dehors de la mission principale, il y aura de nombreuses choses à faire niveau quêtes secondaires, certaines se déclenchant en lisant des notes, d'autres en parlant à des PNJ, ou tout simplement en explorant.



10. Les Factions

Dans les deux premiers épisodes, la majorité des factions étaient contre vous. Cette fois et comme évoqué plus haut, il sera possible de faire preuve d'un peu de pacifisme en prenant en compte que la première rencontre sera susceptible de déterminer en partie votre relation future avec chaque clan.