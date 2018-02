FFVII Remake : changement de design pour Cloud FFVII Remake : changement de design pour Cloud

L'exposition pour les 30 ans de Final Fantasy (à Tokyo) a permis de découvrir quelques artworks de Final Fantasy VII Remake… sans que l'on ait tout vu. Gematsu rapporte en effet que quatre visuels ont également été montrés mais avec interdiction de photos et donc de diffusion en ligne (avant un certain temps).



Ces visuels montrent Cloud et les membres d'Avalanche, avec un apparent changement de design pour le héros de cet épisode, approuvé par Tetsuya Nomura selon le responsable de développement (Naoki Hamaguchi) qui en profite pour signaler que le développement progresse bien et que tout « est en bon ordre ».



Patience donc pour une éventuelle suite, ou une remise en avant officielle de ce projet très attendu qui ne s'est montré depuis un an.