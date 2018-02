Dragon Ball FighterZ en route pour l'EVO 2018 Dragon Ball FighterZ en route pour l'EVO 2018

Le rendez-vous pour l'EVO 2018 est pris pour le week-end du 5 août à Las Vegas, avec donc la liste des titres qui feront le show et où l'on notera déjà la présence aux cotés des vieux routards de Dragon Ball FighterZ, et inversement l'absence du décidément mort-né Marvel VS Capcom Infinite.



- Street Fighter V : Arcade Edition (*)

- Tekken 7 (*)

- Dragon Ball FighterZ (*)

- Super Smash Bros Wii U

- Super Smash Bros Melee (*)

- BlazBlue Cross Tag Battle

- Injustice 2

- Guilty Gear Xrd Rev 2 (*)



(*) La finale pour ces cinq là est programmée pour le dimanche 5 août.