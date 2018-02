UK : comme un peu partout, la Switch a déjà dépassé le total de la Wii U UK : comme un peu partout, la Switch a déjà dépassé le total de la Wii U

Après des indications pas toujours chiffrées de la part de Chart-Track, GamesIndustry vient apporter des précisions en annonçant que la Switch s'est vendu à plus de 700.000 unités au Royaume-Uni entre son lancement et le 31 décembre 2017, dont 400.000 dans les trois derniers mois de l'année. Comme dans plusieurs autres pays du monde, ce chiffre est suffisant pour dépasser « largement » le total de la Wii U.



Peu de détails sur le software, si ce n'est que le trio magique Zelda : Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Odyssey tapent (en cumulé) le million d'unités vendues.