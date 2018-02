[Rumeur] Bandai Namco sur Metroid Prime 4 et un Ridge Racer 8 [Rumeur] Bandai Namco sur Metroid Prime 4 et un Ridge Racer 8

Grosse rumeur du jour avec la découverte d'un profil LinkedIn d'un membre de Bandai Namco (branche Singapour) qui fait état de trois projets en cours : une IP FPS/Aventure à destination de la Switch (donc probablement Metroid Prime 4), un Ridge Racer 8 et le Ace Combat 7 dont on connaît déjà l'existence.



Pour le premier point, nous avions déjà eu des rumeurs sur une collaboration entre Nintendo et Bandai Namco pour Metroid Prime 4, à l'instar du dernier Smash Bros. Et concernant Ridge Racer 8, même si confirmé, on attendra de voir s'il s'agit bien d'une exclusivité Switch ou si plus précisément ce studio s'occupe « exclusivement » de cette console, laissant un autre studio se charger d'autres versions.



(Source : ResetEra)