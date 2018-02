Fear the Wolves, le Battle Royale de Focus Home Fear the Wolves, le Battle Royale de Focus Home

Deuxième annonce de l'event de Focus Home, Fear the Wolves est donc la réponse de l'éditeur au contexte actuelle : le besoin d'avoir son petit Battle Royale maison, ici produit par Vostok Games, studio fondé par quelques anciens de la team STALKER.



La différence avec le patron (PUBG) se fera par le cadre, les contrées de Tchernobyl, le cycle-jour nuit, la météo dynamique et la présence de bestioles mutantes qui viendront vous embêter dans vos affrontements en chacun pour soi ou en équipe (le nombre de joueurs n'a pas encore été spécifié). Notons en passant que le titre proposera un troisième mode de jeu, là encore maintenu secret pour le moment.



Sortie prévue dans le courant de l'année sur PC et consoles, avec une phrase préalable d'accès anticipé.