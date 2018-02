The Surge aura sa suite en 2019 The Surge aura sa suite en 2019

Pas de surprise vu que Focus Home avait déjà un second partenariat avec Deck13 : le studio planche actuellement sur un The Surge 2 qui arrivera sur PC et « consoles » pour 2019, après un premier épisode jugé comme un succès commercial pour l'éditeur (un demi-million de ventes).



Pas grand-chose à grignoter pour le moment hormis un visuel qui prouve le changement de cadre, et la promesse d'une amélioration du système de combat comme du rythme de progression, avec des zones plus ouvertes et mieux travaillées en terme de level-design.