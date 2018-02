Pillars of Eternity 2 aussi sur PS4, One et Switch

Bonne nouvelle pour les consoleux qui aiment les RPG occidentaux bien à l'ancienne :(qui arrivera le 3 avril sur PC, Mac et Linux) sortira aussi sur PlayStation 4, Xbox One et même Nintendo Switch, et ce pour la toute fin d'année.Le premier épisode fut lancé l'année dernière sur PS4 & One, pour un résultat très satisfaisant, et on se demande du coup si la Switch ne sera pas gratifiée un jour ou l'autre de ce portage.