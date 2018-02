PS4 : les détails de la MAJ 5.50 PS4 : les détails de la MAJ 5.50

Déjà en rumeur, les quelques informations concernant la MAJ 5.50 de la PlayStation 4 ont été confirmées par Sony, intégrant le Superslamping directement intégré à l'instar du mode Boost, donc sans qu'il y ait besoin de versions spécifiquement développées pour la PlayStation 4 Pro. Avec les éventuelles conséquences qui vont avec.



Gestion du temps de jeu

- Option pour pouvoir imposer un temps de jeu précis à un enfant, qui recevra in-game des notifications indiquant quand il doit bientôt arrêter et donc sauvegarder.

- La gestion pourra se faire à l'avance sur la PS4 ou via un PC ou un smartphone.



Bibliothèque de jeux

- Ajout d'un onglet pour répertorier uniquement les jeux déjà installer sur la console.

- Ajout d'un onglet pour répertorier uniquement les jeux possédés et non installés.

- Ajout d'un onglet pour répertorier uniquement les jeux de votre abonnement PS Plus.

- Possibilité (enfin) de masquer certains jeux de la bibliothèque, comme les bêtas, les démo…



Menu

- Ajout de la liste d'amis dans le menu rapide.

- Ajout de raccourcis pour la musique dans le menu rapide.

- Les musiques pourront maintenant être écoutées même avec les jeux PS Now.

- Possibilité de supprimer les anciennes notifications.



Fond d'écran

- Possibilité de changer de fond d'écran avec des images cette fois importées depuis un périphérique USB (avec options pour zoomer et recadrer).



Mode Supersampling (uniquement PS4 Pro)

- Pour les possesseurs de TV 1080p, l'option pour bénéficier d'un léger gain de netteté sera maintenant effective pour tous les jeux, même si non prévue par les développeurs.

- Sony prévient tout de même : en fonction de certains jeux (par l'optimisation, le moteur...), la différence pourra être nulle voir pourra même impacter les performances.



Pas encore de date pour cette MAJ.