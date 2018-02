Dragon Quest XI et Project Octopath attendront la prochaine année fiscale (avec KHIII) Dragon Quest XI et Project Octopath attendront la prochaine année fiscale (avec KHIII)

Square Enix maintient une bonne forme ces derniers temps, pouvant affirmer aux actionnaires avoir fait un bénéfice opérationnel pour fin 2017 identique à celui de fin 2016, pourtant cette fois sans sorties majeures : merci le mobile et la récolte faite sur les MMO Final Fantasy XIV et Dragon Quest X.



Outre Dissidia Final Fantasy NT et la version PC de Final Fantasy XV, pas non plus de grosses cartouches pour le premier trimestre 2018 puisque Dragon Quest XI (dans sa version occidentale) comme Project Octopath Traveler (Switch) rejoignent officiellement Kingdom Hearts III pour la prochaine année fiscale, qui se tiendra d'avril 2018 à mars 2019.