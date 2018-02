God Eater 3 prend RDV pour le 24 mars God Eater 3 prend RDV pour le 24 mars

Dévoilé mais pas trop en fin d'année dernière, God Eater 3 fera son retour dans l'actualité ce 24 mars avec la tenue d'un event pour les 8 ans de la franchise qui sera retransmis en direct sur Youtube & co, et où ce sera également l'occasion de donner des nouvelles de God Eater : Resonant Ops, épisode mobile qui fait scénaristiquement suite au deuxième épisode.



Outre les quelques visuels ci-dessous, les seules infos concernant God Eater 3 reste qu'il sortira partout dans le monde, et sur « consoles de salon ».