Bluepoint Games sur un autre remake

C'est aujourd'hui que sort le remake graphique de Shadow of the Colossus sur PlayStation 4, et voilà que l'on découvre que Bluepoint Games, spécialiste du genre, poste une nouvelle offre d'emploi, le studio recherchant un « Senior Graphics Engineer » pour plancher sur le remake d'un classique.



C'est vague, mais on notera façon coïncidence qu'une rumeur encore non vérifiée a émergé il y a quelques jours, attestant que Bluepoint travaillerait sur un remake du premier Metal Gear Solid, morceau effectivement culte de l'ère PS1, qui fêtera justement ses 20 ans cette année.



On patiente donc.