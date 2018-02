Puyo Puyo Tetris : une version PC en vue Puyo Puyo Tetris : une version PC en vue

Le producteur de Puyo Puyo Tetris affirmait hier que le titre était sur le point de passer le million de ventes tous supports confondus et il semble aujourd'hui que SEGA a l'intention d'offrir un nouveau petit boost en teasant une version PC avec des indices bien éloquents, lâchés sur les pages Steam de Bayonetta et Valkyria Chronicles.



La même méthode employée que pour les annonces de Bayonetta (justement) et Vanquish, donc ne reste plus qu'à attendre l'officialisation.



On rappelle que Puyo Puyo Tetris est disponible chez nous sur PS4 et Switch, tandis que le Japon a eu le droit à des versions PS3, One, Wii U, 3DS et Vita.