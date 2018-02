Capcom Vancouver privé de sa nouvelle IP Capcom Vancouver privé de sa nouvelle IP

Après l'échec commercial et critique de Dead Rising 4, Capcom aurait décidé de licencier une cinquantaine d'employés de son studio à Vancouver, sur les 250 que comptait le groupe.



L'information est rapportée par l'une des sources de Kotaku, qui rajoute que cette décision annule de fait le développement d'une nouvelle licence, au profit du prochain Dead Rising dont on ne sait encore rien.



Notons que selon les rumeurs, le mystérieux projet en question (encore à l'état de prototype) s'appelait Knights of Aegis, qui nous aurait emmené dans le New York des années 70 avec un jeu d'action mixant armes à feu et diverses magies.