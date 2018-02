Charts UK : Dissidia FF baisse les yeux Charts UK : Dissidia FF baisse les yeux

L'institut Chart-Track livre son rapport sur les ventes UK de la semaine dernière, où l'on constatera que si Dragon Ball FighterZ commence déjà à reculer (ce n'est de toute façon pas son territoire phare), Monster Hunter World parvient lui à garder la tête du classement, faisant donc mieux pour sa deuxième semaine que EA Sports UFC 3, en chute de 52 % par rapport au précédent épisode (même si avec le dématérialisé, difficile de juger aujourd'hui).



Seule autre entrée notable : Dissidia Final Fantasy NT, qui démarre bien faiblement avec environ 5000 ventes seulement. Sur le physique encore une fois.



1. Monster Hunter World (=)

2. EA Sports UFC 3 (N)

3. Call of Duty WWII (=)

4. FIFA 18 (=)

5. GTA V (=)

6. Dragon Ball FighterZ (-4)

7. Mario Kart 8 Deluxe (-1)

8. Super Mario Odyssey (+8)

9. Dissidia Final Fantasy NT (N)

10. Zelda : Breath of the Wild (-3)



11. Playerunknown's Battlegrounds (-3)

12. Gran Turismo Sport (+1)

13. Rocket League (-4)

14. Just Dance 2018 (+11)

15. Assassin's Creed Origins (-4)

16. Forza Horizon 3 (-1)

17. Call of Duty : Infinite Warfare (+3)

18. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (-4)

19. WWE 2K18 (+9)

20. Rainbow Six Siege (-3)