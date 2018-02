DayZ arrivera cette année sur Xbox One

On commençait presque à l'oublier mais le portage consoles deest finalement toujours en vie, ou en tout cas celui de la version Xbox One puisque le développeur annonce son arrivée pour l'année en cours via le programme Xbox Game Preview.Aucune information en revanche concernant la version PS4 annoncée depuis 2014 et pour cause : Sony refuse toujours l'intégration de jeux en Early Access, état dans lequel traîne le jeu sur Steam depuis quatre ans.