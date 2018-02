Puyo Puyo Tetris proche du million de ventes

Évidemment moins porteur qu'à une époque, le puzzle-game sur consoles arrive encore à faire son trou sur la longueur et c'est notamment le cas dequi approcherait du million de ventes tous supports confondus, à savoir PS4, One, PS3, Switch, Wii U, PS Vita et 3DS.Notons que si c'est la version 3DS qui s'en sort le mieux au Japon, c'est en revanche au niveau mondial que la Switch s'avère être la plus vendue de toutes. Plus attirante par son coté nomade (et profitant d'un parc de jeux moindre au printemps dernier), cette dernière a en effet fait cinq fois plus de ventes aux USA que l'édition PS4. Sur le marché physique en tout cas.