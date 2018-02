Space Hulk : Tactics se dévoile Space Hulk : Tactics se dévoile

Déjà en charge d'une adaptation de Call of Cthulhu pour le compte de Focus Home, qui arrivera dans le courant de l'année, le studio Cyanide annonce travailler sur un deuxième projet aux cotés de ce même éditeur avec Space Hulk : Tactics.



Un jeu à tendance stratégique comme son nom l'indique, qui se veut également riche par son contenu avec deux campagnes (Blood Angels et Genestealers), du multi et des outils de création pour concevoir ses propres missions à partager avec la communauté.



Le titre sortira cette année et se montrera plus en détails cette semaine durant l'événement de Focus Home, accompagné de Vampyr, The Council, BattleFleet Gothic ou encore Farming Simulator 19.