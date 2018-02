[Actu en Bref] Dont du FFXV cross-play

Petits patchs, rendez-vous à prendre, informations à grignoter en attendant du lourd… Retrouvez dans ce type d'articles et à rythme régulier l'essentiel de l'actualité « en bref » prises sur ces derniers jours :- Confirmé par la page associée sur le MS Store, la Windows Edition de(6 mars) sera jouable en cross-play avec les joueurs Xbox One (l'extension multi donc).- Par son coté plus ouvert et l'envie de proposer des annexes, l'équipe deconfirme que le titre intégrera des boss secondaires.- L'heure n'est pas encore à un nouveaumais si ça vous intéresse, Bandai Namco lâchera au printemps (au Japon) un nouveau cross-over mobile façon puzzle-game qui réunira du DBZ, One Piece, Gintama, My Hero Academia et bien d'autres.fait son dominant partout où il passe : il prend la première place des jeux les plus joués actuellement sur Xbox One (hors F2P), devançantqui a mené la barque en décembre et janvier. Pour info,est quatrième.- La grosse promo d'(-75%) a attiré du monde : le titre s'est classé premier des ventes sur l'eShop Switch européen pour le mois de janvier.