Yakuza 6 arrivera un peu en retard

Attendu de base pour mars, la version occidentale de Yakuza 6 est finalement reportée au 17 avril pour des raisons non spécifiées par SEGA, qui indique néanmoins qu'une démo jouable doit tomber à la fin du mois, ce 26 février précisément.



On notera que ce sixième épisode sortira donc quasiment en même temps qu'un certain God of War.



L'éditeur ajoute en outre que des choses devraient être annoncées dans les semaines à venir, soit probablement l'arrivée chez nous de Yakuza Kiwami 2 et/ou Hokuto ga Gotoku.