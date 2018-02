Les trois projets de CyberConnect2 sortiront sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch Les trois projets de CyberConnect2 sortiront sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch

CyberConnect 2 a donc dévoilé au monde ses projets d'avenir avec trois morceaux sans le soutien de qui que ce soit puisque le développeur va lui-même éditer l'ensemble. Une volonté de se détacher enfin du statut de « studio à commandes » (chose que compte également faire Platinum Games), même si chantiers aux cotés de Bandai Namco ou autres pourront toujours tomber entre temps. Pour cela, CC2 va gonfler : de 200 employés actuellement, le groupe veut atteindre les 300 dans les deux ans à venir, en mixant ceux du Japon et l'équipe de Montréal.



Basé sur le thème de la « Vengeance », les trois projets formeront une trilogie avec les résumés suivants.



1) Fugue on the Battlefield



- Même univers que Little Tail Bronx (Tail Concerto, Solatorobo…)

- RPG action/stratégie sous les thèmes du « drame et désespoir »

- On y suivra le destin de 11 enfants survivants de la guerre qui vont utiliser un char d'assaut géant (le Taranis) pour sauver une partie de la population, aux mains de l'Empire Berman.

- Forcément utile en combat, le Taranis possède également une arme utile (Canon des Âmes) qui peut tout dévaster sur son passage mais avec un prix à payer : la vie d'un de ses passagers.



2) Tokyo Ogre Gate



- Le personnage principal sera Towako Mutsu, lycéenne au talent d'escrime qui possède un coeur artificiel lui octroyant le pouvoir de mettre fin aux agissements de Genshu Kubizuka, traître de la nation souhaitant ouvrir les portes de l'enfer pour réveiller une chimère démoniaque.

- Style du jeu encore non spécifié.



3) Cecile



- Jeu d'action en 2,5D.

- Une héroïne encore une fois, Cecile, qui va vouloir se venger de sa mère et ses trois sœurs après un rituel ayant pour but de transformer toute la petite famille en clan de sorcières.



Dernier point d'importance qui vient de tomber : Cyberconnect2 compte sortir ces trois jeux sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Pas de date en revanche.