Sony Corporation : Kaz Hirai quitte ses fonctions avec le meilleur bilan qui soit Sony Corporation : Kaz Hirai quitte ses fonctions avec le meilleur bilan qui soit

Légendaire personnalité de Sony et pas seulement pour le compte Twitter parodique, Kazuo Hirai quitte ses fonctions de président directeur-général de Sony Corporation, six ans après avoir tenu son poste qui lui même suivait six autres années à la tête de Sony Computer Entertainment (en remplacement de Ken Kutaragi pour les raisons qu'on connaît).



« Mission accomplie » (et plus encore) pour Kaz qui lâche le micro avec un Sony en belle forme : 3,5 milliards d'euros de bénéfices cette année (un record) alors que la boîte déplorait une perte de 3,3 milliards d'euros à son arrivée sur ce siège. L'homme reste pour autant dans la boîte en tant que directeur du conseil d'administration, et sera donc remplacé par Kenichiro Yoshida qu'il a lui-même conseillé à ce poste. Yoshida qui n'a rien d'un nouveau venu puisque tout autant responsable du retour en grâce de Sony : présent depuis 30 ans dans l'entreprise, c'est lui qui a notamment œuvré à la restructuration de la branche Sony Mobile, considéré un temps comme un véritable cancer économique pour le groupe.



Et en parlant de bons résultats : Sony annonce que la PlayStation 4 a dépassé les 76,5 millions d'unités « expédiées » à travers le monde au 31 décembre dernier, soit une performance équivalente à 2016 même si la console a connu une légère baisse dans le dernier trimestre. Il n'y a en tout cas aucun doute sur le fait que d'ici l'année prochaine, la PS4 aura dépassé le total de la PS3 (environ 86 millions).