Le deuxième gros jeu de Take-Two (Borderlands 3 ?) arrivera lui bien dans les temps Le deuxième gros jeu de Take-Two (Borderlands 3 ?) arrivera lui bien dans les temps

En marge du report de Red Dead Redemption 2, qui passe du printemps au 26 octobre, Take-Two a néanmoins assuré de nouveau qu'un autre gros titre « très attendu et tiré d'une de leurs plus fortes franchises » sortirait bien pour la prochaine année fiscale, donc entre avril 2018 et mars 2019.



Sans même s'attarder sur les rumeurs, la logique voudrait que l'élu en question soit Borderlands 3, surtout que Gearbox a assuré il y a encore quelques mois que la quasi-totalité de ses effectifs planchent sur « ce que tout le monde veut que nous travaillons ».



Reste à en attendre l'annonce.