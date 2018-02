Red Dead Redemption 2 : et pouf, la date de sortie Red Dead Redemption 2 : et pouf, la date de sortie

C'est sans le moindre teasing préalable que Rockstar intervient dans l'actualité du jour en annonçant la date de sortie de Red Dead Redemption 2, le 26 octobre 2018 sur PlayStation 4 et Xbox One, nous permettant de remarquer qu'il y a donc eu un report : on l'attendait pour le printemps.



Une demi-douzaine d'images accompagnent l'information en attendant un prochain trailer.