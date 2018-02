Rocket League : suivi 2018 + MAJ Switch et One X Rocket League : suivi 2018 + MAJ Switch et One X

Le studio Psyonix fait un nouveau point sur le suivi de 2018 pour son Rocket League, l'une des licences fortes de cette génération pratiquée par plus de 40 millions de joueurs tous supports confondus, et qui compte encore offrir du neuf pour les mois à venir.



Outre le cadre eSport avec le début ce mois-ci de la 7ème Saison, les mises à jour se répartissent sur les points suivants.



Version Switch

- Arrivée en mars/avril d'une MAJ pour le rendu.

- Gain visuel pour le mode nomade qui restera en 720p/60FPS.

- Le mode dock proposera maintenant deux options : 1080p/30FPS ou 900p/60FPS.



Version Xbox One

- La MAJ spéciale Xbox One X n'arrivera pas avant la fin de l'année.



Suivi pour 2018

- Ajout de nouvelles arènes

- Nouveaux éléments de customisation (incluant titres et bannières)

- Modification dans le système d'expérience

- Lancement cet été (au mieux) du party cross-platform



Pour ce dernier point, il faut signaler que s'il était jusqu'à présent possible de s'affronter entre joueurs PC/One/Switch, tout passait par le matchmaking et donc par les rencontres aléatoires. Une fois le nouveau système mis en place, vous bénéficierez maintenant d'une liste d'ami propre au jeu pour pouvoir directement inviter dans votre équipe vos amis d'un autre support.