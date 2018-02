La Snes Mini passe les 4 millions de ventes La Snes Mini passe les 4 millions de ventes

Nintendo nous annonce que quatre millions de Super NES Mini ont trouvé preneur en 2017, dont deux millions dans les trois derniers mois de l'année grâce aux nombreux réapprovisionnements.



C'est bien plus que la NES Mini qui s'était contenté d'1,5 million en 2016, mais dans un laps de temps plus court et avec une rupture de stock beaucoup plus importante, Nintendo n'ayant à l'époque pas anticipé une demande aussi forte.



Si vous n'avez toujours votre exemplaire, rappelons que Nes Mini comme Super Nes Mini connaîtront de nouvelles livraisons courant 2018, et reste maintenant à voir si le constructeur tentera prochainement une troisième tentative avec la GameBoy ou la N64.