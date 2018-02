Dragon Quest Builders 2 : du neuf le 16 février ? Dragon Quest Builders 2 : du neuf le 16 février ?

Le 16 février, une partie de l'équipe de Dragon Quest Builders tiendra un Live japonais pour donner l'envoi d'un concours de création à ceux qui possèdent un exemplaire du jeu quelle que soit la version (PS4, Switch, Vita et PS3)



Le plus intéressant ne vient pas du concours lui-même mais du titre de l'émission, Builders 100 Landscapes Contest: The Road to Builders 2, qui pourrait donc être l'occasion d'en montrer un peu plus sur Dragon Quest Builders 2, annoncé il y a déjà six mois sur PS4 et Switch (et toujours pas de date).



On en profite pour rappeler que la version Switch de ce premier épisode sortira chez nous le 9 février, et qu'une démo jouable est toujours disponible sur l'eShop.