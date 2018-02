Nintendo : un Mario Kart pour le mobile Nintendo : un Mario Kart pour le mobile

Après Miitomo (mort), Super Mario Run, Fire Emblem Heroes et Animal Crossing : Pocket Camp, le prochain représentant de Nintendo sur la scène smartphone sera donc un certain Mario Kart Tour qui arrivera durant la prochaine année fiscale, donc entre avril 2018 et mars 2019.



Aucun indice n'est donné pour le moment quant au contenu, ni sur les objectifs particuliers. Le marché mobile reste pour l'heure encore un « bonus » pour la firme, les revenus associés n'incarnant pour l'heure que 3 % de son CA.