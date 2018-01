Star Wars Battlefront II : en fait, c'est 7 millions Star Wars Battlefront II : en fait, c'est 7 millions

Petite correction après l'article du matin sur les ventes EA, l'erreur venant du Wall Street Journal qui a visiblement mal rapporté les termes de l'éditeur durant ses déclarations financières.



Donc ce n'est pas 9 millions de ventes pour Star Wars Battlefront II (pour un objectif de 10 millions) mais 7 millions, en sachant que l'objectif avait été rabaissé à 8 millions. Donc dans les deux cas, il manque 1 million mais la problématique est en revanche plus importante quand on compare aux ventes de Star Wars Battlefront, 13 millions dans le même laps de temps, un épisode qui se reposait en plus sur la vente de DLC.



Star Wars Battlefront II a lui non seulement réclamé un budget supplémentaire sur quelques points (le développement d'une campagne solo notamment), mais le bénéfice des micro-transactions est pour le moment dans un tiroir en attendant un retour dans « quelques mois ».