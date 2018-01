Charts Japon : Monster Hunter World, évidemment

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 22 au 28 janvier 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Pas de surprise vu tous les rapports depuis quelques jours :fait un énorme lancement au Japon avec 1,2 million de ventes uniquement pour le marché physique (c'est une exclue PS4 sur ce territoire on rappelle). Pour résumé :- Meilleur démarrage d'un épisode sur consoles de salon- Cinquième meilleur démarrage de la série au Japon- Meilleur lancement pour un jeu PS4 au JaponDans les miettes qui restent, on notera le flop de(comme beaucoup d'adaptations d'anime en ce moment) et, dans les tréfonds, les retours deet, tous deux sur Switch.