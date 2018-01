Monster Hunter World : précisions sur les ventes Monster Hunter World : précisions sur les ventes

Le PDG de Capcom vient de déclarer aux actionnaires que Monster Hunter World s'était vendu à 5 millions d'exemplaires pour ses trois premiers jours sur le marché. « Vendu » oui, et non plus « distribué » même si le terme reste toujours très évasif dans l'industrie.



On repart tout de même avec deux informations :

- 60 % des ventes ont été faites en dehors du Japon

- Au niveau mondial, 30 % des ventes viennent du dématérialisée



L'éditeur se déclare très surpris par le succès et pour cause : l'objectif des 5 millions était de base souhaité pour le 31 mars.