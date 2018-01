Resident Evil 7 approche des 5 millions Resident Evil 7 approche des 5 millions

L'édition GOLD de Resident Evil 7 aura offert un petit boost sur le total des ventes de cet épisode qui atteint donc les 4,8 millions depuis son lancement, avec encore un peu de marge grâce aux ventes sur la longueur et un éventuel regain de jeunesse si les options VR arrivent un jour sur PC et Xbox One (toujours rien de confirmé malgré la fin de l'exclusivité temporaire avec Sony).



Notons en outre que Marvel VS Capcom Infinite a dépassé le million de ventes, ce qui était presque inespéré vu le lancement, même si cela ne reste que la moitié des objectifs de l'éditeur.