Focus Home : des annonces la semaine prochaine

De Focus Home Interactive, on attend particulièrement cette année les sorties de Vampyr (Dontnod) et Call of Cthulhu (Cyanide), mais il est visiblement temps pour le développeur de dresser ses plans d'avenir avec la tenue d'un event les 7 et 8 février à Paris, où seront dévoilés l'existence de produits encore inconnus.



D'ici là, sachez que :



- Le prochain Farming Simulator est en développement, proposera un nouveau moteur et des features inédites.

- Spintires : MudRunner est un succès avec un demi-million de ventes en deux mois, dont une bonne partie de la fan-base outre-Atlantique. Rien d'étonnant donc à voir qu'une extension nommée Mudrunners USA arrivera dans les prochaines mois.

- Pari réussi pour la nouvelle IP de Deck13 : The Surge a également fait 500.000 ventes l'année dernière, et Focus Home tease déjà une nouvelle collaboration à venir.