Fear Effect Sedna est passé en GOLD

Soutenu par Square Enix via son programme Collective,en a terminé avec son développement puisque les développeurs français de Sushee nous en annonce le passage en Gold, avec donc une sortie qui devrait tomber dans les semaines à venir.Il ne faut pas confondre le projet avec le futur remake du premier épisode, puisque l'on parle ici d'un jeu d'action-stratégie, qui débarquera donc sur PC, PS4, One et Switch.Faute d'un nouveau trailer, on vous remet l'unique vidéo de gameplay disponible depuis bientôt deux ans.